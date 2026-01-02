Agrifood Magazine – 2/9/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– In Italia è boom dello street food
– Pane, nuovi aumenti in arrivo
– Cozze decimate dal caldo, allarme negli allevamenti dell’Adriatico
– Caffè sempre più caro, gli italiani riscoprono la moka
mgg/azn
– In Italia è boom dello street food
– Pane, nuovi aumenti in arrivo
– Cozze decimate dal caldo, allarme negli allevamenti dell’Adriatico
– Caffè sempre più caro, gli italiani riscoprono la moka
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