La Russa “Aumentare collaborazione con il Brasile, anche con Mercosur”

Ott 9, 2025


SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – “Con il Governatore abbiamo parlato naturalmente anche dei rapporti bilaterali che ci sono tra l’Italia e il Brasile e che si spiegano con La vicenda attuale, economica e mondiale, non solo per le guerre ma anche per il diverso modo di atteggiarsi degli Stati Uniti nei confronti degli altri Paesi. Come sia ancora più necessario che La collaborazione aumenti, ed è corretto fare riferimento al Mercosur, perché è una prospettiva che interessa tanto l’Italia quanto il Brasile. Qui sono presenti alcuni esponenti di grandi aziende italiane – Pirelli, Martini, Leonardo, Enel – e abbiamo esponenti che abitano stabilmente in Brasile. Tutti hanno il desiderio di poter rafforzare i rapporti di lavoro e di amicizia con il Brasile. Quindi questo è il mio auspicio, ma anche il desiderio maggiore”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nell’incontro con i vertici delle imprese italiane in Brasile dopo aver incontrato il governatore dello Stato di San Paolo, Tarcisio de Freitas.

