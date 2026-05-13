IN EVIDENZA

La cucina italiana patrimonio Unesco protagonista agli Internazionali d’Italia

Di

Mag 13, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Una serata dedicata alla celebrazione della cucina italiana patrimonio UNESCO, simbolo dell’identità nazionale, della qualità agroalimentare e del legame tra tradizione e territori. Al Foro Italico, a pochi metri dai campi dove sono in corso gli Internazionali d’Italia di tennis, si è svolto un evento promosso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste insieme a ISMEA. Il ministro Francesco Lollobrigida ha premiato quattro protagonisti del mondo dell’informazione e uno chef che si è distinto per la sua interpretazione della cultura gastronomica italiana, che con il loro lavoro, hanno contribuito a valorizzare il settore agroalimentare e le eccellenze italiane.

mgg/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Stellantis a Transpotec con Pro One, Bevilacqua “Gamma profonda e completa”

Mag 13, 2026
IN EVIDENZA

Malagò “Derby Roma? Spero trovino soluzione che va bene a tutti”

Mag 13, 2026
IN EVIDENZA

Kia a Transpotec, sette veicoli e allestimenti per ogni esigenza

Mag 13, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Iberdrola, nuovo progetto eolico. Capacità di generazione in Italia fino a 450 MW

Mag 13, 2026
TOP NEWS

Intesa Sanpaolo, nel Piano di Impresa 30% nuovo credito per ambiente e sociale

Mag 13, 2026
TOP NEWS

Diabete, solo un italiano su 10 conosce differenza tra tipo 1 e tipo 2

Mag 13, 2026
TOP NEWS

Webuild, oltre 36 mila visitatori per la mostra “Evolutio” a Milano

Mag 13, 2026