Jacobs “Non me ne sono mai andato, mi sento quasi come nel 2021”





ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto alti e bassi, ma non sento di essermene mai andato”. Così Marcell Jacobs nel corso del raduno degli staffettisti azzurri in vista degli Europei di atletica leggera, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. “Mi sento bene fisicamente, poi i dati li lascio al mio allenatore che si occupa di questo – aggiunge -. La mia testa deve essere libera di pensare di scendere in pista, fare quello che so fare nel migliore dei modi. Vediamo come va”. Esattamente cinque anni fa, Jacobs diventava campione olimpico nei 100 metri piani a Tokyo 2021, in un primo agosto storico per lo sport italiano, a pochi minuti dal trionfo di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Parlando delle differenze con quel periodo, il velocista azzurro spiega: “Io non penso di essere molto più indietro rispetto al 2021. Fisicamente, a livello di forza e qualità non mi sento inferiore agli altri anni, anzi forse mi sento anche più forte. Mentalmente mi sento sicuramente più forte”. Quanto all’imminente appuntamento di Birmingham: “A livello europeo ci sono molti atleti che sono cresciuti negli ultimi due anni. Penso che come quando ho vinto Monaco si possa vincere intorno ai 9,90-9,95. In questo momento non c’è un dominatore numero uno. Alla fine conta quel giorno, più di quello che fai durante tutta la stagione”, conclude.

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