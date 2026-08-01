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Maxi operazione sul litorale romano, 3 arresti e sequestro di armi e droga

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Ago 1, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il territorio del litorale romano è stato teatro di una vasta e complessa operazione straordinaria di controllo, effettuata dai Carabinieri della Compagnia di Anzio con l’impiego specialistico dei paracadutisti del 1° Reggimento “Tuscania”, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria e dal supporto aereo del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare. Un dispiegamento di forze che ha interessato capillarmente i quartieri Europa e Lavinio Stazione ad Anzio, spingendosi fino alla località di Tor San Lorenzo ad Ardea, permettendo ai Carabinieri di arrestare 3 persone, denunciarne altre 3 e di sottoporre a controllo 137 persone e 78 veicoli.
mgg/mca1

(Fonte video: Carabinieri)

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