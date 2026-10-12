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Italscherma da record agli Europei Paralimpici di Cardiff

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Ott 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Un’edizione da record. La spedizione azzurra ai Campionati Europei Paralimpici di Cardiff 2026 è stata la più ricca della storia per l’Italia della scherma in carrozzina. La delegazione italiana in Galles ha concluso in vetta al medagliere la kermesse continentale: un trionfo storico raccontato da 15 medaglie conquistate (6 ori, 3 argenti e 6 bronzi), bottino che supera quella che fino a oggi era stata l’edizione più vincente di Terni 2018. L’Italia, condotta dai ct Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada, in questi Europei in Galles ha aperto dunque nel migliore dei modi la Qualifica per le Paralimpiadi di Los Angeles del 2028.

mc/gsl (Fonte video: Federscherma)

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