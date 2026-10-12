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Agricoltura, Beduschi “Al lavoro per tutela contro plagi e produzione low cost”

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Ott 12, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Il 15 ottobre, in occasione dell’Assemblea generale di Arepo – Associazione delle Regioni Europee per i
Prodotti di Origine, ospitata a Mantova da Regione Lombardia, sarà presentata e sottoscritta la Dichiarazione di Mantova, il
documento con cui le Regioni indicano alla Commissione europea le priorità da inserire nel Piano d’Azione sulle Indicazioni
Geografiche, previsto per il 2027. L’obiettivo è rendere i prodotti Dop e Igp i protagonisti di una vera politica economica e
territoriale europea, capace di rafforzare la posizione dei produttori nelle filiere, sostenere l’export, contrastare frodi e
imitazioni, favorire innovazione e ricambio generazionale e moltiplicare il valore generato sui territori. “Arepo consegnerà al vicedirettore vicario della direzione generale Agri Ue Diego Canga Fano, al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e
a diversi europarlamentari questo documento in sei punti che sottolinea la necessità di aumentare la pressione nella difesa di
questi prodotti, che sono legati da identità, storia e da produzioni non delocalizzabili” spiega Alessandro Beduschi,
assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia e presidente di Arepo.(ITALPRESS)

xm4/trl/gsl

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