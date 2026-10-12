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Meloni “L’economia italiana ha retto l’onda d’urto”

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Ott 12, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “La crescita per il 2026 può arrivare a +1% in linea con le principali economie europee e sopra le previsioni. Sono risultati che ci devono incoraggiare e sui quali insieme si può costruire”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando all’assemblea di Assolombarda.
“La crescita in Italia è ancora troppo debole, ma la nostra economia ha dimostrato di saper reggere l’onda d’urto di scenari complessi”, ha aggiunto.

sat/gtr
(Fonte video: palazzo Chigi)

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