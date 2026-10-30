Italia-Canada, Rauti “Costruire insieme autonomia e sicurezza”





TORONTO (ITALPRESS) – “Quello che sta accadendo è che due medie potenze stanno cercando di strutturare un tipo di alleanza nuova, guardandosi reciprocamente in modo anche inedito rispetto al passato, e stanno cercando di costruire una propria autonomia strategica e una forma anche di interdipendenza che garantisca una protezione delle proprie libertà, del proprio welfare, senza sacrificare anche l’autonomia nelle scelte e nelle decisioni”. Lo ha detto Walter Rauti, Deputy Director e Capo della Ricerca di SHIELD SDA Bocconi, a margine del Forum imprenditoriale Italia-Canada a Toronto, organizzato da Agenzia ICE e dal MAECI Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Canadian Chamber of Commerce.

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