TOP NEWS

Malagò ha il quorum, dalla Serie A undici firme per la sua candidatura

Di

Ott 30, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Giovanni Malagò ha raggiunto il quorum per essere il candidato della Serie A alle elezioni Figc. Come apprende l’ITALPRESS da fonti qualificate, l’attuale commissario ha ricevuto le 11 firme (su 20) dei club della massima serie per la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio in vista dell’assemblea del 14 dicembre. Le firme saranno poi depositate in Figc. Malagò sfiderà Adriano Galliani che è stato candidato da Assocalciatori (Aic) e Assoallenatori (Aiac).
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Giustizia, il 30 novembre a Palermo ultima tappa del progetto Uffici di prossimità

Ott 30, 2026
TOP NEWS

Giorgetti “Il sistema bancario ha il dovere di aiutare lo Stato”

Ott 30, 2026
Attualità Cronaca TOP NEWS

Ragusa: ragazza albanese in comunità per propaganda e terrorismo

Ott 29, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Giustizia, il 30 novembre a Palermo ultima tappa del progetto Uffici di prossimità

Ott 30, 2026
TOP NEWS

Giorgetti “Il sistema bancario ha il dovere di aiutare lo Stato”

Ott 30, 2026
TOP NEWS

Malagò ha il quorum, dalla Serie A undici firme per la sua candidatura

Ott 30, 2026
IN EVIDENZA

Dal Mimit 32 milioni di bonus per tutelare brevetti, marchi e disegni

Ott 30, 2026