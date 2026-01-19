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FN, Bergamini “La remigrazione è necessaria per gestire il numero di immigrati”

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Set 19, 2026


ORVIETO (TERNI) (ITALPRESS) – “Come Futuro Nazionale crediamo che oggi la remigrazione sia assolutamente necessaria per gestire il numero di immigrati, soprattutto irregolari, che sono nel nostro Paese. Noi abbiamo le idee molto chiare: chi delinque, chi non ha diritto a restare nel nostro Paese, non deve restare in Italia”. Lo ha detto Davide Bergamini, parlamentare di Futuro Nazionale, intervenendo a margine due giorni del partito “Il futuro dell’Italia. Il sovranismo sociale per una vera identità europea”. “Dobbiamo trovare delle politiche che permettano, immediatamente, rimpatri verso i Paesi di origine – ha aggiunto Bergamini – con accordi bilaterali con Paesi terzi, diciamo stop alle cittadinanze gratuite. Nel nostro Paese abbiamo circa il 9% della popolazione straniera e nelle carceri la popolazione straniera equivale al 33%, questo dato ci dice che molti stranieri che sono in Italia non riescono ad adeguarsi alle nostre leggi”.

xc3/col4/mca1

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