Investor Day Unipa, Bagnoli (VeniSIA) “Aiutare i ricercatori a cambiare mindset”

PALERMO (ITALPRESS) – “Venture Building significa creare nuove imprese da zero, non accelerare imprese esistenti. L’obiettivo critico per l’Italia è accedere alla ricerca di altissima qualità delle università e dei centri di ricerca e valorizzarla. Una strada è il licensing, ma oggi la via maestra è la creazione di nuove imprese”. Lo ha detto Carlo Bagnoli, coordinatore scientifico del progetto per VeniSIA, a margine del primo Investor Day di Unipa, che si è svolto nella Sala delle Capriate del Complesso Monumentale dello Steri. L’evento ha rappresentato il momento conclusivo del Programma di Venture Building Biodiversity Gateway, iniziativa strategica di trasferimento tecnologico e valorizzazione della ricerca accademica, realizzata con il supporto di VeniSIA, spin-off dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. “Bisogna aiutare ricercatori e docenti a cambiare mindset, a capire che il paper finale non è l’unico risultato possibile, ma che da lì possono nascere imprese capaci di creare valore, occupazione e prosperità, per il Paese e per la Sicilia in particolare”, ha aggiunto.

