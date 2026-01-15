Giuli “Gibellina punto di riferimento della creatività per le nuove generazioni”

GIBELLINA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Inaugurata ufficialmente “Portami il futuro”, programma di Gibellina – Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026, iniziativa promossa dalla – Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026, iniziativa promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Un programma che intreccia arti visive, performance, pensiero critico, musica, restituendo identità profonda ad un territorio. La manifestazione è stata affidata alla Direzione Artistica di Andrea Cusano, che ha curato le due giornato, con il sostegno della Regione Siciliana, il Comune di Gibellina, il Museo d’Arte Contemporanea Ludovico Corrao e la Fondazione Orestiani. La cerimonia istituzionale si è aperta presso la Sala Agorà del Comune e trasmessa nella piazza antistante, alla presenta del Ministro della Cultura Alessandro Giuli che ha dichiarato: “Riconosciamo la grandezza storica e culturale di una terra difficile, che ha conosciuto la sofferenza ma ha saputo vincerla grazie ad un grande spirito comunitario e ovviamente a una presenza storica di grandi artisti che hanno sempre visto in Gibellina un esempio di rigenerazione sociale e urbana e con questo meraviglioso progetto, che ha vinto il premio di Capitale italiana dell’Arte Contemporanea, Gibellina si conferma ciò che già era; un grandissimo punto di riferimento, soprattutto per le nuove generazioni dal punto di vista della creatività”.

