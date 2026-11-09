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IA, Crolla “Milano pronta a ospitare pilastro Onu per la governance”

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Nov 9, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo lanciato il manifesto che propone Milano a livello mondiale come la capitale della governance etica e della validazione dell’AI a livello mondiale. L’abbiamo fatto oggi perché abbiamo fatto un lavoro partito già da luglio, prima ancora che i vari laboratori di frontiera internazionali americani denunciassero i rischi che un’AI non governata poteva procurare, e siamo arrivati a firmare un manifesto con tutte le associazioni imprenditoriali di Milano, tutte le università di Milano e tutte le istituzioni. Quindi Milano è pronta per ospitare un pilastro delle Nazioni Unite che punti a validare e verificare la misurazione dell’impatto dell’AI anche da un punto di vista etico”. Lo ha spiegato Simone Crolla, consigliere delegato di AmCham Italy, a margine della presentazione del Progetto Radegonda per una sede ONU dedicata all’intelligenza artificiale a Milano.
xu9/mgg/azn

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