L’ebook adesso è pronto. In 92 pagine contiene i contributi di medici, infermieri, pazienti dell’ospedale di Alessandria, giornalisti, docenti e studenti.

Sono ‘Racconti di dolore e di speranza’, come recita il sottotitolo, in molti casi testimonianze dirette, che consentiranno di riavvolgere il nastro degli ultimi quattro mesi della nostra vita, quella segnata dal Covid-19.

Il libro-elettronico è scaricabile a offerta libera (tramite carte o Paypal) dal sito della Fondazione SolidAl (www.fondazionesolidal.it), e rappresenta un altro passo sulla strada che ha portato alla riscoperta del senso di appartenenza a una comunità e dell’orgoglio di essere italiani e, nella fattispecie, alessandrini. Non si spiegano diversamente la generosità manifestata nei momenti più difficili della pandemia, il coraggio e la speranza quasi palpabili, così come il pensare per una volta a fare squadra.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dal suo braccio operativo e solidale, rientra tra quelle che hanno consentito, grazie ai versamenti di migliaia di persone, di raccogliere oltre un milione di euro a sostegno degli ospedali del territorio e avrà lo stesso obiettivo.

“L’idea – ha sottolineato il presidente della Fondazione Cral, Luciano Mariano – è nata nell’aprile scorso, nei giorni più cupi dell’emergenza sanitaria, con un duplice obiettivo: raccogliere in un unico progetto editoriale le storie vissute da chi ha combattuto il coronavirus in prima persona: personale sanitario, pazienti, parenti e amici di pazienti, volontari ma anche giornalisti che hanno riportato fedelmente la cronaca della pandemia con inchieste e resoconti. In secondo luogo, proseguire la raccolta fondi per continuare a sostenere i nostri ospedali, finanziare la ricerca e contribuire a combattere l’emergenza economica che ha colpito numerose famiglie residenti in provincia di Alessandria”.