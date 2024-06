“Hubfutures”: i giovani al centro dell’innovazione

È iniziata la fase operativa del progetto “Hubfutures: Comuni e Giovani al centro dell’innovazione” , di cui Il Comune di Alessandria è capofila, in partenariato con i Comuni di Bosco Marengo, Castellazzo Bormida, Castelletto Monferrato, Fubine, Quattordio, Serravalle Scrivia, Solero oltre ad Associazione Cultura e Sviluppo, ASM Costruire Insieme, Cooperativa sociale Azimut e Reseau Entreprendre Piemonte.

Il Comune ha vinto il bando di ANCI (Associazione Comuni Italiani), ottenendo un contributo di € 190.000 con l’obiettivo di mettere in campo politiche giovanili programmate, coinvolgendo i giovani per creare occupazione e reddito in un’ottica di sviluppo locale, con particolare attenzione ai settori di turismo, arte e nuove tecnologie.

Il progetto prende il via in questo giugno 2024 con numerose attività, diffondendo la cultura d’impresa tra i giovani e nelle Istituzioni. Negli 8 comuni coinvolti verranno attivati Hub Informativi in cui si ottenere informazioni specifiche con la consulenza gratuita di professionisti, oltre ad incontri informativi con esperti e laboratori itineranti per la simulazione aziendale.

Ufficio giovani e minori – via Gagliaudo 2 – Alessandria

Telefono: 0131-515754 // 0131-515755

Email: [email protected]

Sito: www.comune.alessandria.it

Calendario eventi presso Cultura e Sviluppo

12 giugno: “Masterizza la leadership: un incontro sulla gestione dei team e delle risorse umane”

"Masterizza la leadership: un incontro sulla gestione dei team e delle risorse umane" 19 giugno: "Guida al successo: sviluppa le soft skills e la connessione emotiva per eccellere come leader"

"Guida al successo: sviluppa le soft skills e la connessione emotiva per eccellere come leader" 26 giugno: "Dal mondo al lavoro: navigare l'interculturalità per il successo professionale"

"Dal mondo al lavoro: navigare l'interculturalità per il successo professionale" 18 settembre: "Adattarsi al futuro del lavoro: esplora le tecnologie emergenti per un'efficiente organizzazione"

"Adattarsi al futuro del lavoro: esplora le tecnologie emergenti per un'efficiente organizzazione" 2 ottobre: "Pensare digitale: un viaggio nella comunicazione e nelle competenze digitali per l'impresa"

"Pensare digitale: un viaggio nella comunicazione e nelle competenze digitali per l'impresa" 9 ottobre: "L'azienda in 4 mosse: simulazione pratica di impresa in gestione e innovazione"

"L'azienda in 4 mosse: simulazione pratica di impresa in gestione e innovazione" 16 ottobre: "Guida al successo finanziario: strategie e pianificazione per un futuro economicamente sicuro"

"Guida al successo finanziario: strategie e pianificazione per un futuro economicamente sicuro" 29 ottobre: "Innovare per eccellere: il design thinking come driver per l'innovazione aziendale"

"Innovare per eccellere: il design thinking come driver per l'innovazione aziendale" 12 e 20 novembre: Due incontri su "Rivoluziona il futuro: imprenditorialità sostenibile e innovativa all'avanguardia del mondo Benefit e delle B Corp"