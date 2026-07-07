Cina, nel 2026 la produzione di robot umanoidi supererà le 100.000 unità

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Quest’anno la produzione cinese di robot umanoidi dovrebbe superare le 100.000 unità, come ha dichiarato oggi Gan Xiaobin, vice direttore del dipartimento di scienza e tecnologia del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione.

Gan ha rilasciato le dichiarazioni in una conferenza stampa in occasione della World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026, sottolineando che l’evoluzione delle applicazioni e dell’ecosistema dell’IA in Cina sta alimentando la crescita del settore della robotica, dando slancio allo sviluppo di alta qualità del Paese.

Il tasso di penetrazione delle applicazioni di IA tra le imprese industriali della Cina di dimensioni superiori alla soglia stabilita ha superato il 30%, mentre il National AI Industry Investment Fund sta intensificando le proprie attività per convogliare più capitale sociale nel settore, ha aggiunto. Molte delle innovazioni saranno esposte durante la WAIC 2026, in programma a Shanghai dal 17 al 20 luglio.

All’insegna del tema “Partnership nell’IA per un futuro più luminoso”, la conferenza comprenderà sei grandi sezioni, che spazieranno dai forum e dalle esposizioni all’incubazione delle innovazioni e agli scambi di talenti, con oltre 1.100 espositori iscritti all’evento. Durante la conferenza dovrebbero essere esposti oltre 3.000 prodotti, e di questi oltre 300 faranno il loro debutto mondiale.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-