Groenlandia, Tajani “Evitare ogni escalation, interessi Usa e Ue coincidono”

Di

Gen 19, 2026


STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sulla Groenlandia il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa al Parlamento europeo, ha ribadito come la questione è “un problema che si risolve a livello Nato e Unione europea. Il destino della Groenlandia è nelle mani del popolo groenlandese e della Danimarca”. L’obiettivo principale resta il dialogo con l’Italia a svolgere un ruolo di mediazione. “Vogliamo trattare a testa alta e abbiamo dimostrato durante tutta la trattativa precedente sui dazi che si può fare ottenendo dei buoni risultati e dicendosi chiaramente quali sono gli obiettivi dell’uno e dell’altro per trovare un accordo. Nessuna arrendevolezza, ma un tentativo di evitare ogni escalation perché gli interessi dell’Occidente sono
comuni. Gli interessi dell’America e dell’Europa coincidono, nessuno può fare a meno dell’altro”, ha aggiunto.

