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Gli USA restituiscono alla Cina 64 reperti culturali e fossili

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Set 18, 2026


Gli Stati Uniti hanno restituito alla Cina 64 reperti culturali e fossili paleontologici cinesi. Lo ha reso noto ieri l’Amministrazione nazionale cinese per il patrimonio culturale (NCHA). Gli oggetti restituiti, sequestrati dalle autorità statunitensi, comprendono il torso di una statua di bodhisattva proveniente dalle Grotte di Tianlongshan, oltre a statue, statuette in terracotta, fossili di scheletri di dinosauro, fossili di pesci e fossili di uova di dinosauro. (XINHUA/ITALPRESS)
mec/lcr
(Fonte video: Xinhua)

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