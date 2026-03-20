Giustizia, Matone “Se vince il Sì al referendum voltiamo pagina”

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Mar 20, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Se volete che nulla cambi votate No, se volete voltare pagina votate Sì. Non è un referendum su Giorgia Meloni. Se passa il Sì noi finalmente voltiamo pagina e” non siamo più “in quella orrenda cartina dei Paesi dove la separazione delle carriere vige, ovvero tutta l’Europa occidentale e democratica, e dove la separazione delle carriere non c’è come Iran, Russia,
Siria, Turchia, la Nigeria. Io troverei bellissimo se da lunedì passassimo nell’emisfero occidentale, quello delle tutele e dei diritti”. Lo afferma la deputata della Lega ed ex magistrata, Simonetta Matone, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress.

sat/mrv

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