IN EVIDENZA

Giochi Mediterraneo, Gemini “I risultati arrivano, sudore e sacrificio ripagano”

Di

Ago 27, 2026


TARANTO (ITALPRESS) – “A questa bellissima medaglia, che è stata molto sudata, ho dedicato una preparazione molto importante. Finalmente i risultati, quelli belli, iniziano ad arrivare. Questo vuol dire che sudore e sacrificio ripagano sempre”. Così Melissa Gemini commenta la medaglia d’oro nella boxe conquistata ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. “Ringrazio il mio team, che è stato, come al solito, sempre presente curando ogni aspetto della preparazione, e i miei maestri, che sono stati dei pilastri nel mio angolo”, aggiunge l’azzurra. “Ringrazio inoltre la mia famiglia, che mi è sempre stata di supporto, e tutto il team e lo staff italiano”, conclude Gemini.

xt8/gm/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Giochi Mediterraneo, Guidi Rontani “Felice per il mio oro, non ho parole”

Ago 27, 2026
IN EVIDENZA

Immigrazione, Razza “Il Piano Mattei diventi un modello per l’Europa”

Ago 27, 2026
IN EVIDENZA

Tg News – 27/8/2026

Ago 27, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Giochi Mediterraneo, Gemini “I risultati arrivano, sudore e sacrificio ripagano”

Ago 27, 2026
IN EVIDENZA

Giochi Mediterraneo, Guidi Rontani “Felice per il mio oro, non ho parole”

Ago 27, 2026
IN EVIDENZA

Immigrazione, Razza “Il Piano Mattei diventi un modello per l’Europa”

Ago 27, 2026
TOP NEWS

Alla Vuelta Pogacar vince anche la sesta tappa ed è sempre più leader

Ago 27, 2026