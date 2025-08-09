IN EVIDENZA

Gaza, missione umanitaria italiana per sostegno alla popolazione

Ago 9, 2025


ROMA (ITALPRESS) – È decollata questa mattina la seconda fase dell’iniziativa umanitaria “Solidarity Path Operation”, missione della Difesa italiana volta alla realizzazione di un ponte aereo tra la Giordania e la Striscia di Gaza con l’obiettivo di garantire la consegna di aiuti umanitari vitali per la popolazione civile, duramente colpita dal protrarsi del conflitto. “L’Italia è sempre pronta e disponibile quando c’è da portare speranza e soccorrere chi ne ha più bisogno. Con questa operazione, la Difesa ribadisce il suo impegno a favore delle popolazioni civili colpite dalla guerra, contribuendo a ridurre le sofferenze e a salvare vite umane”, ha dichiarato il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Fonte video: Ministero della Difesa

