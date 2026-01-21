Funerali Mazzola, Marotta “Leggenda che se ne va, custodire la sua memoria”

MILANO (ITALPRESS) – “È una leggenda che se ne va. Un personaggio che ha saputo suscitare emozioni profonde, non soltanto nei tifosi dell’Inter, ma in tutti gli appassionati di calcio. Oggi abbiamo il dovere di preservarne la memoria e tutto ciò che essa custodisce, trasmettendola alle nuove generazioni, a tutti i giovani che amano il calcio e, soprattutto, la vita. Gli insegnamenti che ci ha lasciato rappresentano una vera e propria palestra di vita e un patrimonio prezioso per il futuro dei nostri giovani”. Lo ha detto il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, al suo arrivo alla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, per i funerali di Sandro Mazzola.

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