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Funerali Mazzola, Facchetti “Con papà carriere sovrapponibili”

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Set 21, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “I ricordi sono tanti, ereditati e tramandati da papà per tutto quello che hanno condiviso. Di fatto, hanno avuto carriere perfettamente sovrapponibili: hanno esordito quasi insieme, hanno trascorso gli stessi anni di carriera con la maglia dell’Inter, e solo dell’Inter, hanno vestito insieme anche la maglia della Nazionale e conquistato gli stessi trofei. Anche il palmarès è perfettamente identico. Entrambi hanno avuto due figli maschi e due figlie femmine. Hanno condiviso molto tempo libero nelle prime vacanze, quando le famiglie erano ancora un po’ più ristrette, e anche nel post-carriera hanno vissuto momenti di condivisione, con ruoli diversi, sempre all’interno del club”. Così Gianfelice Facchetti, figlio dell’ex compagno di squadra di Sandro Mazzola, Giacinto, all’uscita dalla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, dove si sono tenute le esequie di Sandro Mazzola.

col5/gsl

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