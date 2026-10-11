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Fraraccio “Da sport a impresa, cambiamento da costruire un tassello alla volta”

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Ott 11, 2026


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Dopo una vita passata nel mondo dello sport, ritrovarsi nel mondo del business è una cosa nuova. L’ultimo anno l’ho passato a riscoprirmi, a capire cosa mi piace e a cercare di costruire qualcosa tassello dopo tassello”. Lo afferma l’atleta e startupper Greta Fraraccio, dopo essere stata premiata a New York con il riconoscimento Young Leader Under 30, dedicato ai giovani italiani che si stanno affermando negli Stati Uniti, nell’ambito della terza edizione degli Italian Reputation Awards.

xo9/sat/mca3
(riprese e intervista di Stefano Vaccara)

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