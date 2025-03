Fontana “In aumento la violenza contro i politici”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La violenza contro i politici si manifesta in diverse forme, dal linguaggio d’odio all’aggressione fisica, fino ad arrivare ai casi più gravi che addirittura costano la vita. È un fenomeno preoccupante anche per il grave impatto, che crea difficoltà alla convivenza civile e alla stessa tenuta dei sistemi democratici, il luogo in cui bisogna ascoltarsi”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo intervento alla sessione “La violenza contro i politici” nel corso della Conferenza europea dei presidenti di Parlamento, al Consiglio d’Europa.“La sua estrema pericolosità è stata segnalata anche di recente al 4° Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa, che si è tenuto in Islanda il 16 e il 17 maggio 2023. Da tempo impegnata nella prevenzione e nel contrasto del discorso d’odio, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa sta elaborando un rapporto specifico di cui sarà relatrice la Presidente della Delegazione italiana, Elisabetta Gardini, che saluto e ringrazio – ha aggiunto Fontana -. Questi atti violenti sono in crescente aumento in Europa e non solo. Se in passato le violenze efferate erano motivate da ragioni politiche, oggi esse sono rivolte non solo al politico in quanto tale ma alla persona, che viene attaccata per le proprie convinzioni personali”.

sat/mca1

(Fonte video: Camera dei Deputati)