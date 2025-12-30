IN EVIDENZA

Folla commossa a Napoli per l’ultimo saluto a Davide Tizzano

Di

Dic 30, 2025


NAPOLI (ITALPRESS) – Napoli si è stretta attorno alla famiglia di Davide Tizzano per l’ultimo saluto al due volte campione olimpico di canottaggio e presidente della Federazione Italiana Canottaggio, scomparso all’età di 57 anni. Centinaia di persone hanno partecipato ai funerali celebrati nella Basilica dell’Incoronata Madre di Buon Consiglio, a Capodimonte, nella sua città natale. La chiesa, già maestosa, ha accolto sportivi, rappresentanti delle istituzioni, amici e semplici cittadini. Ghirlande e composizioni floreali, donate in memoria dello sportivo, hanno fatto da cornice alla cerimonia. Davanti all’altare, accanto al feretro, erano esposte diverse bandiere, tra cui quella della Federazione Italiana Canottaggio. La bara, ricoperta di fiori, poggiava sulla bandiera giallorossa del Circolo Canottieri.

xm9/trl/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

FNO TSRM e PSTRP, appello alla politica “Valorizzare i professionisti sanitari”

Dic 30, 2025
IN EVIDENZA

Via libera definitivo alla manovra da 22 miliardi

Dic 30, 2025
IN EVIDENZA

Per il mercato globale del trasporto aereo di merci segnali contrastanti

Dic 30, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Folla commossa a Napoli per l’ultimo saluto a Davide Tizzano

Dic 30, 2025
IN EVIDENZA

FNO TSRM e PSTRP, appello alla politica “Valorizzare i professionisti sanitari”

Dic 30, 2025
TOP NEWS

Cina, Chengdu incontra la Filarmonica Italiana

Dic 30, 2025
TOP NEWS

Schlein “Dal Governo una legge di bilancio che va nella direzione sbagliata”

Dic 30, 2025