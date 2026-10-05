IN EVIDENZA

Focus Salute – Alcol, come e perché colpisce professione e carriera

Di

Ott 5, 2026


MILANO (ITALPRESS) – In che modo l’alcol azzoppa la carriera e le prestazioni professionali delle donne? Quali sono le vulnerabilità biologiche femminili legate al consumo alcolico? Nel centocinquantaseiesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza l’impatto dell’alcol sulle funzioni esecutive superiori coordinate dalla corteccia prefrontale, essenziali per memoria di lavoro, pianificazione, decision-making e leadership. Viene esaminato anche come il consumo alcolico aumenti assenteismo e presenteismo sul lavoro, alteri l’architettura del sonno e della memoria, ed eroda la cognizione sociale, smentendo l’illusione della tolleranza all’alcol. Particolare attenzione alla vulnerabilità della donna, che è maggiore rispetto a quella dell’uomo.

sat/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Taekwondo, Dell’Aquila “LA2028? Presto per pensarci, non farò errore del 2023

Ott 5, 2026
IN EVIDENZA

Scuola, Valditara “Sugli stipendi l’opposizione faccia pace con se stessa”

Ott 5, 2026
IN EVIDENZA

Scuola, Valditara “Riconoscere insegnante come ‘magister'”

Ott 5, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Crociere, italiani sempre più attratti dai viaggi fuori stagione

Ott 5, 2026
IN EVIDENZA

Taekwondo, Dell’Aquila “LA2028? Presto per pensarci, non farò errore del 2023

Ott 5, 2026
IN EVIDENZA

Focus Salute – Alcol, come e perché colpisce professione e carriera

Ott 5, 2026
IN EVIDENZA

Scuola, Valditara “Sugli stipendi l’opposizione faccia pace con se stessa”

Ott 5, 2026