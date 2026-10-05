Crociere, cresce la voglia di viaggiare fuori stagione





ROMA (ITALPRESS) – Un’indagine condotta da AstraRicerche per MSC Crociere evidenzia una forte tendenza alla destagionalizzazione dei viaggi tra gli italiani. Quasi il 98% degli intervistati dichiara di aver già fatto o di desiderare una vacanza in bassa stagione, mentre l’84% lo ha già sperimentato in prima persona. Entrando nel dettaglio del prodotto crocieristico, i punti di forza percepiti per i mesi invernali sono il favorevole rapporto qualità-prezzo e l’opportunità di visitare più destinazioni in un unico viaggio.

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