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Film su Biagio Conte, Quatriglio “Un continuo mettermi alla prova”

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Ott 5, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “L’emozione più grande nel fare questo film è stata quella di mettermi continuamente alla prova rispetto al lavoro insieme agli attori e alle persone accolte dalla Missione: è stato un continuo mettermi in gioco ed è stato profondamente emozionante”. Lo ha detto la regista Costanza Quatriglio, a margine della presentazione a Palermo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del film “Sul cammino di Francesco. La vita di Biagio Conte”.
xd8/mgg/azn

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