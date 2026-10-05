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Film su Biagio Conte, Finocchiaro “Esorta a guardarsi dentro e scuote coscienze”

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Ott 5, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Il messaggio di questo film è “scuotere le coscienze ed esortare a guardarsi un po’ dentro, ma anche accogliere e abbracciare gli altri: è questo che faceva Biagio Conte che ha trascorso tutta la vita a difendere gli emarginati e le persone che non avevano protezione, soldi o cibo”. Lo ha detto Donatella Finocchiaro, nel cast del film “Sul cammino di Francesco. La vita di Biagio Conte”, a margine della presentazione a Palermo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
xd8/mgg/azn

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