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Difesa, a Venezia riunione ministeriale Adrion. Crosetto “Insieme più forti”

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Ott 5, 2026


VENEZIA (ITALPRESS) – Si è svolta a Venezia, a bordo di Nave Amerigo Vespucci, la Riunione Ministeriale ADRION (Adriatic and Ionian Initiative), presieduta dal ministro della Difesa Guido
Crosetto con i colleghi di Albania, Croazia, Grecia, Montenegro e Slovenia.
“Abbiamo parlato di sicurezza, cooperazione e responsabilità condivisa. Ho ringraziato i colleghi per la qualità, la franchezza e lo spirito costruttivo del confronto – ha detto Crosetto -. Il punto, per me, è semplice: nessun Paese europeo può pensare di affrontare da solo le sfide che abbiamo davanti: minacce convenzionali, ibride, tecnologiche. Sempre più interconnesse, sempre più difficili da affrontare separatamente. L’esperienza di ADRION serve proprio a questo: trasformare una geografia condivisa in una capacità comune di agire. Mettere insieme informazioni, esperienze, strumenti e capacità”.

sat/azn
(Fonte video: Ministero della Difesa)

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