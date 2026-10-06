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Figc, Petrucci “Malagò commissario buon senso, unico vincitore Mancini”

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Ott 6, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Malagò commissario di sé stesso? Non sarebbe un controsenso, è la soluzione più logica”. Così il presidente
della Federbasket ed ex presidente del Coni, Gianni Petrucci, entrando a Palazzo H in vista della Giunta che ha ratificato la nomina a commissario della Figc di Giovanni Malagò. “E’ il buon senso, non ci sono né vincitori né vinti – aggiunge -. Autonomia dello sport? Sapete come la penso, questa non è autonomia, si sono messi d’accordo. Però è l’unica soluzione. Io avevo detto che avevamo toccato il fondo, oggi nel fondo ci dovrebbero andare quei nove pareri – aggiunge -. Nello sport non si vince con i pareri, ma col fair play, l’educazione e l’etica. Oggi se c’è un vincitore è Mancini, complimenti a lui”, conclude Petrucci.

mec/gm/gtr

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