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Figc, Malagò “Tesseramento? Caso strano valga solo ad personam”

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Set 10, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Caso tesseramento? Ha dell’incredibile, non è un cavillo ma è semplicemente una dinamica interpretativa e il caso strano è che valga solo ad personam”. Lo ha detto il presidente Figc, Giovanni Malagò, a margine del suo intervento agli “Stati Generali degli Eventi” a Roma. “Se mi aspettavo tutto questo? Onestamente mi aspettavo che dopo la prima, la seconda, la terza volta a un certo punto ci si fermasse. Per certi versi c’è una affettuosa ossessione, ma fa parte della vita. Io sono molto sereno”. E poi ancora su questi primi mes alla presidenza della Federcalcio: “Siamo abituati alle difficoltà da sempre, ma ci sono state cose anche importanti e belle in questi due mesi. Nella squadra tecnica vedo entusiasmo e complicità, tante sinergie tra Ranieri, Zola e Mancini, poi vediamo in campo cosa succederà”.
mec/glb/gtr

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