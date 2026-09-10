Discarica abusiva scoperta nel Ragusano, una denuncia a Scicli





(RAGUSA) (ITALPRESS) – Gli agenti del Distaccamento Forestale di Ragusa, in collaborazione con il Nucleo Ambientale della Polizia provinciale, hanno individuato un’area adibita a discarica abusiva di rifiuti in contrada Caselunghe-Pagliarelli, nel territorio comunale di Scicli. Determinante, ai fini dell’individuazione del sito, l’impiego di droni, che hanno consentito di monitorare dall’alto un’area di circa 10 mila metri quadrati, altrimenti difficilmente ispezionabile con i soli controlli a terra, restituendo un quadro completo dell’estensione dell’accumulo di rifiuti. Le indagini congiunte hanno permesso di risalire al responsabile, un uomo di 46 anni, proprietario del terreno, che nel corso del tempo lo aveva trasformato in un vero e proprio punto di raccolta non autorizzato, accumulando rifiuti di diversa natura in totale spregio delle norme ambientali. Nei confronti dell’indagato è scattata la denuncia per gestione abusiva di rifiuti, oltre al ritiro della patente di guida. L’area è stata sottoposta a sequestro preventivo, provvedimento disposto per impedire che l’attività illecita potesse proseguire o aggravare ulteriormente il danno ambientale già arrecato, in attesa dei successivi accertamenti tecnici finalizzati a quantificarne l’entità e a disporre la bonifica del sito.

vbo/gtr

(Fonte video: corpo forestale della Regione Siciliana)