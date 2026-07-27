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Figc, Abodi “Avvertiamo esigenza di una soluzione, recuperare figuraccia fatta”

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Lug 27, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Avvertiamo l’esigenza di una soluzione, di una buona soluzione che possa aprire una prospettiva e che faccia tesoro di quanto successo negli ultimi mesi e negli ultimi giorni. Mi aspetto comunque di recuperare una figuraccia che è stata fatta”. Così Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, a margine della conferenza stampa sullo stato di avanzamento dell’iter amministrativo del nuovo stadio della Roma. “Io non credo ci siano posizioni vicine alla Russia. È una situazione nella quale si deve essere estremamente attenti: quello che sta succedendo dal febbraio 2022, tradendo la tregua olimpica, ci pone di fronte a una sensibilità che non può lasciare spazio a scelte superficiali. Il tema del betting associato alla Russia ha ulteriormente complicato le cose, dopodiché le scelte vengono fatte dal presidente federale”, aggiunge Abodi.

mec/gm/mca1

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