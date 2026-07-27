Figc, Simonelli “Appreso dalla tv delle dimissioni Maldini e Leonardo, dispiace”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo appreso dalla tv delle dimissioni di Maldini e Leonardo e ne abbiamo preso atto ma non ne sappiamo niente. Se mi sorprende? Direi proprio di no, perché era nell’aria. Maldini aveva scelto Pirlo, che però non sarà il ct. Mi spiace perché secondo me Maldini era una grande scelta, una persona di valore e avrei gradito personalmente”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli all’uscita dalla Figc dopo la riunione del numero 1 federale Giovanni Malagò con le componenti.

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