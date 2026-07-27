IN EVIDENZA

Figc, Simonelli “Appreso dalla tv delle dimissioni Maldini e Leonardo, dispiace”

Di

Lug 27, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo appreso dalla tv delle dimissioni di Maldini e Leonardo e ne abbiamo preso atto ma non ne sappiamo niente. Se mi sorprende? Direi proprio di no, perché era nell’aria. Maldini aveva scelto Pirlo, che però non sarà il ct. Mi spiace perché secondo me Maldini era una grande scelta, una persona di valore e avrei gradito personalmente”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli all’uscita dalla Figc dopo la riunione del numero 1 federale Giovanni Malagò con le componenti.

mec/gm/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Figc, Abete “Non siamo abituati a queste situazioni,ripartire da progetto serio”

Lug 27, 2026
IN EVIDENZA

Figc, Abodi “Avvertiamo esigenza di una soluzione, recuperare figuraccia fatta”

Lug 27, 2026
IN EVIDENZA

Turismo internazionale, nel 2025 spesa record

Lug 27, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

La Cina rafforza il quadro giuridico per le persone con disabilità

Lug 27, 2026
TOP NEWS

Giorgetti “Sconto solo sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto”

Lug 27, 2026
IN EVIDENZA

Figc, Abete “Non siamo abituati a queste situazioni,ripartire da progetto serio”

Lug 27, 2026
IN EVIDENZA

Figc, Abodi “Avvertiamo esigenza di una soluzione, recuperare figuraccia fatta”

Lug 27, 2026