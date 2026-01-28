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Fiera del Levante, Frulli “Abbiamo ritrovato l’entusiasmo dei visitatori”

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Set 28, 2026


BARI (ITALPRESS) – “È stata una Fiera che è cresciuta sin dal primo giorno. Abbiamo raggiunto quasi 260mila accessi e questo ci fa ben sperare per quello che sarà, sicuramente, la 90ª edizione. Ma la cosa più bella è aver ritrovato l’entusiasmo dei visitatori, che amano la Fiera, e la soddisfazione degli espositori”. Lo ha affermato il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli, a chiusura dell’89esima edizione della Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante.
xa2/fsc/mca2

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