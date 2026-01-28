Tg News – 28/9/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Garlasco, Procura Pavia “Dna bici poteva scagionare Stasi 19 anni fa”
– Carburanti già esauriti in alcuni distributori Eni
– Strage di Ustica, Francia pronta a collaborare
– Monito Papa Leone “Sempre più barbare relazioni umane e tra Stati”
– Perizia su morte David Rossi “Aggredito da più persone”
– Elezioni suppletive Reggio Calabria, crolla affluenza
– Nuovo stadio Roma, c’è il via libera per i lavori a Pietralata
– Cultura, da Fondazione Terna un progetto per “Custodire San Francesco”
– Previsioni 3B Meteo 29 Settembre
azn
– Garlasco, Procura Pavia “Dna bici poteva scagionare Stasi 19 anni fa”
– Carburanti già esauriti in alcuni distributori Eni
– Strage di Ustica, Francia pronta a collaborare
– Monito Papa Leone “Sempre più barbare relazioni umane e tra Stati”
– Perizia su morte David Rossi “Aggredito da più persone”
– Elezioni suppletive Reggio Calabria, crolla affluenza
– Nuovo stadio Roma, c’è il via libera per i lavori a Pietralata
– Cultura, da Fondazione Terna un progetto per “Custodire San Francesco”
– Previsioni 3B Meteo 29 Settembre
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