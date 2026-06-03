Fiaip, Segalerba “Riammodernare la normativa sugli agenti immobiliari”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi noi chiediamo che, con il disegno di legge di riforma della legge 39-89, che ci sia un riammodernamento di quello che è la normativa che regola la figura dell’agente immobiliare e quindi in particolar modo credo che il punto centrale, in tutto questo, sia l’obbligo della formazione continua con i crediti formativi”. Lo ha detto Fabrizio Segalerba, presidente nazionale di Fiaip, nel corso della conferenza stampa, alla Camera, di presentazione della riforma. “Il mercato immobiliare ha bisogno di trasparenza e nello stesso tempo ha bisogno di professionisti qualificati – ha aggiunto Segalerba -. Il cittadino, nel momento in cui si avvicina all’acquisto dell’immobile o alla vendita, deve sapere che troverà un professionista con degli standard minimi garantiti, quindi questo è sicuramente, per noi Fiaip e per la consulta uno dei punti centrali”.

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