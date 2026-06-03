TOP NEWS

Pnrr, la Cabina di regia approva l’ultima proposta di revisione

Di

Giu 3, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la Cabina di regia del PNRR, presieduta dal ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, alla presenza dei ministri e dei sottosegretari competenti, nonchè dei rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Nel corso della riunione è stata esaminata e approvata l’ultima proposta di revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalizzata ad assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi concordati con la Commissione europea entro le scadenze previste.
“La revisione approvata ha carattere prevalentemente tecnico ed è volta a rafforzare l’efficacia complessiva del Piano nella fase conclusiva della sua attuazione – spiega Palazzo Chigi -. Gli interventi proposti mirano a superare alcune criticità emerse durante l’attuazione dei progetti, a semplificare le procedure necessarie al completamento degli investimenti e a ridurre gli oneri amministrativi e burocratici, favorendo una più efficiente gestione delle attività di monitoraggio e rendicontazione finale”.

– Foto www.governo.it –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

All’Arena di Verona “Campioni del mondo – Italia loves Unesco” con 100 delegati

Giu 3, 2026
TOP NEWS

Lavoro, prima riunione per l’Osservatorio IA del ministero

Giu 3, 2026
TOP NEWS

Longobardi “Meloni spontanea e autoironica, così la comunicazione funziona”

Giu 3, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

All’Arena di Verona “Campioni del mondo – Italia loves Unesco” con 100 delegati

Giu 3, 2026
TOP NEWS

Lavoro, prima riunione per l’Osservatorio IA del ministero

Giu 3, 2026
TOP NEWS

Pnrr, la Cabina di regia approva l’ultima proposta di revisione

Giu 3, 2026
TOP NEWS

Longobardi “Meloni spontanea e autoironica, così la comunicazione funziona”

Giu 3, 2026