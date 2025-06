Festino di Santa Rosalia, a Palermo si ricorda processione del 1625

PALERMO (ITALPRESS) – “Attingendo alle origini del culto di Santa Rosalia si evidenzia che la prima manifestazione fu una processione che nel 1625 partì proprio da questi luoghi e attraversò la città: la prima vera ostensione delle spoglie mortali avvenne dunque in data 9 giugno 1625. Abbiamo voluto ricordare e risottolineare quest’evento, che nel corso degli anni è stato dimenticato: ecco perché abbiamo organizzato una serie di iniziative, incluso un recital che abbiamo voluto far realizzare a Giò Di Tonno sottolineando il mito della Santuzza”. Lo ha detto Giampiero Cannella, Assessore alla cultura del comune di Palermo, a margine della presentazione recital “Libera di essere libera”, dedicato alla Santuzza e in programma il 10 luglio presso il sagrato della Cattedrale di Palermo.

