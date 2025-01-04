Fede, Brosio “Da Mediaset silenzio assordante”

IN EVIDENZA

Set 4, 2025


MILANO(ITALPRESS) – “Dopo che Emilio ha sbagliato, è caduto, ha pagato, È stato condannato, è finito in una RSA, questa sembrava una buona opportunità per mettere una pietra sopra e riscoprire le radici di come è partita questa azienda. Da Mediaset silenzio assordante, come se non si volesse ricordare quello che ha fatto Emilio”. Così Paolo Brosio, al termine dei funerali di Emilio Fede tenutosi a Segrate nel milanese, in merito allo scarso risalto dato allo storico direttore del Tg4 da Mediaset.

