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Export, Tajani “L’obiettivo è raggiungere i 700 miliardi entro il 2027”

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Giu 16, 2026


BARI (ITALPRESS) – “Nonostante le tensioni internazionali, il nostro export va a gonfie vele in tutto il mondo. Nel primo quadrimestre di quest’anno l’export è aumentato del 3,2%. Già lo scorso anno avevamo raggiunto la cifra record di 643 miliardi. Ho fissato un obiettivo ambizioso: raggiungere i 700 miliardi di export entro la fine del 2027”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, nell’intervento con il quale ha aperto questa mattina nel centro congressi della Fiera del Levante di Bari l’evento “Obiettivo Export: Imprese e Territori del Sud Italia – Verso la Conferenza Nazionale dell’Export 2026.

xa2/pc/mca2

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