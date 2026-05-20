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ENGIE, al Museo di Capodimonte energia rinnovabile, tecnologia e nuovi spazi

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Mag 20, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – Energia rinnovabile, tecnologia e nuovi spazi per valorizzare il patrimonio artistico. A due anni dall’annuncio di avvio dei lavori, il Museo e Real Bosco di Capodimonte ed ENGIE Italia hanno inaugurato il nuovo corso del plesso museale partenopeo. Un progetto ambizioso che segna un passaggio strategico nel percorso di innovazione del patrimonio culturale italiano: sulle coperture della Reggia è stato installato un impianto fotovoltaico “invisibile”, primo progetto pilota autorizzato dalla Soprintendenza in Italia. L’intervento è stato realizzato da ENGIE nell’ambito del primo Partenariato Pubblico-Privato attivato dal Ministero della Cultura per la riqualificazione di un museo autonomo. Un modello innovativo, sviluppato attraverso lo strumento del project financing, per un valore complessivo di 45,7 milioni di euro.

f08/fsc/gtr

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