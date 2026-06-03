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Energia, Nardella “No ai tagli per i fondi delle politiche di coesione”

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Giu 3, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Siamo nettamente contrari alla proposta di distogliere fondi dalle politiche di coesione per sostenere le spese per l’energia legate alla crisi. I fondi di coesione sono destinati alle regioni, alle città e ai territori, e utilizzarli in questo modo significherebbe indebolire i tanti investimenti già previsti su infrastrutture, scuole, aree verdi, piazze, ferrovie e trasporti”. Così l’eurodeputato del PD Dario Nardella, criticando l’ipotesi di stornare le risorse regionali per fronteggiare l’emergenza energetica.

xf4/col4/mca2

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