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Energia, Meloni “Ringrazio chi fa uno sforzo a favore di famiglie e imprese”

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Set 29, 2026


PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – “Mi corre l’obbligo di segnalare che quello che il governo è un appello agli attori economici affinché diano una mano a imprese e famiglie. Sono stata molto contenta dell’adesione all’iniziativa sul carburante, prima di Eni, poi di Ip e Q8. Oggi vedo che si allarga il tema anche alle bollette, anche qui spero che gli attori economici rispondano all’appello a dare una mano. Sono soddisfatta, ringrazio tutti quelli che stanno cercando di fare uno sforzo”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro con Andrej Babis, primo ministro della Repubblica Ceca, a Praga, rispondendo a una domanda sugli annunci di oggi di Eni ed Enel sugli sconti in bolletta.

sat/mca3 (fonte video: Palazzo Chigi)

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