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Centrosinistra, Renzi”Non basta parlare male di Meloni, servono idee per futuro”

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Set 29, 2026


MILANO (ITALPRESS)- “Credo che sia il momento per il centrosinistra non solo di parlare male della Meloni. Quello lo facciamo già. ma anche soprattutto di raccontare le idee per il futuro”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, a margine della presentazione del suo libro presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. “Penso che si debba ripartire da scuola, sanità e sicurezza. Questo vuol dire la quattordicesima ai professori, agli insegnanti, alle forze dell’ordine e rivoluzionare il sistema degli anticipi delle partite Iva. Chi ha una partita Iva prima paga e poi forse incassa e questo non è giusto. Ci sono delle risposte concrete e spero se ne possa parlare, mentre nel frattempo il governo dimostra tutta la sua difficoltà e debolezza”, ha aggiunto.

xu9/sat/mca3

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