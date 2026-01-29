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Calabrò presenta ‘Cemento e Sangue’ “Romanzo noir deve avere anima politica”

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Set 29, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Il silenzio su certe dinamiche sociali rappresenta una scelta, cioè accettare quello che non va e non protestare. Questo aiuta chi vuole approfittare della gente”. Queste le parole ddi Carlo Calabrò, autore del libro ‘Cemento e sangue’ presentato presso la libreria ‘Modusvivendi’ di Palermo. “È importante che un romanzo noir abbia un’anima politica – sottolinea l’autore – , che racconti un pezzo di società e che aiuti a pensare proprio partendo dal marcio, dal brutto e dal difficile come si può invece avere una speranza di costruirla in maniera migliore”.(ITALPRESS)

xi6/trl/mca3

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