IN EVIDENZA

Energia, Fumarola “Serve un fondo europeo, la frammentazione è un danno”

Di

Apr 25, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Noi abbiamo il dovere di affrontare l’oggi con provvedimenti di emergenza, ma abbiamo anche la necessità di pensare a come portare il nostro paese al di là di questa crisi che per la maggior parte deriva da una condizione geopolitica che peggiora di giorno in giorno. Abbiamo apprezzato i primi provvedimenti che sono stati messi in campo rispetto al tema dell’energia, ma pensiamo che ci debba essere un confronto strutturato per affrontare questo problema non solo nel nostro paese ma anche in Europa”. Così la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola a margine del corteo di Milano per la Festa della Liberazione. “Noi proponiamo un fondo europeo che debba mettere gli Stati nella condizione di poter affrontare il tema energia insieme. Diversamente rischiamo che la frammentazione peggiori la situazione”, ha aggiunto.

xh7/sat/mca1

Di

Articoli correlati

Attualità Eventi IN EVIDENZA Video

25 aprile, Mattarella a San Severino Marche: “La pace è il senso della Resistenza”

Apr 25, 2026
Eventi IN EVIDENZA Video

25 aprile, Mattarella depone una corona di alloro all’altare della Patria

Apr 25, 2026
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Ucraina, Zelensky: “Attacchi russi questa notte con 4 morti e decine di feriti”

Apr 25, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Al Tardini la festa del Parma, 1-0 al Pisa e salvezza matematica

Apr 25, 2026
TOP NEWS

Unesco “La Cina ha un ruolo chiave nella rete globale dei geoparchi”

Apr 25, 2026
TOP NEWS

Marc Marquez vince la Sprint del Gp di Spagna su Bagnaia e Morbidelli

Apr 25, 2026
TOP NEWS

Carburanti, Salvini “L’Ue si svegli o a maggio sarà il caos”

Apr 25, 2026